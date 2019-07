Convento agostiniano, esposto dei residenti per uno scempio lungo 14 metri

L’AQUILA – La ricostruzione che fa discutere a L’Aquila. Ilcapoluogo.it vi porta nel grande cantiere di Palazzo della Prefettura e dell’attiguo convento agostiniano, dopo l’esposto dei residenti.

Un luogo, oggetto appunto delle attività di ricostruzione, ormai definito da molti residenti ‘scempio‘, in un cantiere che si estende fino a giungere a Piazza Santa Maria di Bagno, con i lavori in corso nel convento duecentesco di Sant’Agostino, ad oggi scheletro di un ecomostro fatto di ferro e cemento.

Il dato che fa discutere, però, è legato alle dimensioni del cosiddetto ecomostro, che non sembrerebbero a norma. Lo scheletro supera i dieci metri di altezza, misura, per l’esattezza 14 metri. I residenti di zona hanno, quindi, presentato un esposto per gravi difformità nei lavori di ricostruzione, di consolidamento, restauro e riuso. Difformità che riguarderebbero la metratura, poiché i 14 metri non sembrerebbero a norma rispetto all’accordo preliminare che fu sottoscritto. I lavori, che furono approvati da una delibera consiliare, potrebbero, ora, vedere la stessa delibera ritirata in autotutela.

L’esposto è contro il Provveditorato interregionale ai Lavori Pubblici, stazione appaltante e, in generale, contro gli enti pubblici preposti al controllo dei lavori. L’Ispettorato urbanistico del Comune dell’Aquila si è già attivato per le verifiche del caso. Si dovrà verificare che non si tratti di abuso urbanistico.

Il video approfondimento del Capoluogo.