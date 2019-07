Antincendio boschivo e igiene urbana, l’appello dell’assessore Taranta

Antincendio boschivo e igiene urbana e ambientale. L’appello dell’assessore Taranta.

Tre le ordinanze sindacali per ricordare le buone pratiche in tema di prevenzione e igiene.

“Con l’arrivo della stagione estiva si ripropone la necessità di ottemperare agli obblighi previsti dai regolamenti per la prevenzione degli incendi boschivi e la cura dell’igiene urbana ed ambientale, in conformità alle prescrizioni regionali in materia di prevenzione e protezione dagli incendi”, ricorda l’assessore all’Ambiene del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta.

“Nel territorio comunale dell’Aquila – fa presente l’Assessore – un gran numero di terreni non è stato ancora ripulito dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili. La presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali ed altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio; inoltre molte strade risultano ristrette da siepi ed arbusti e alberi che, da proprietà private, si protendono oltre il ciglio stradale e/o ferroviario, impedendo di fatto la normale visibilità della segnaletica stradale”.

“Considerata la necessità e l’urgenza di interventi in tal senso, per scongiurare pericoli per l’incolumità e la salute pubblica, si ricorda ai proprietari e/o conduttori dei terreni le cui caratteristiche sono elencate nelle Ordinanze, riportate in allegato e comunque pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, che hanno l’obbligo di provvedere alla rimozione, all’avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza, ma anche il decoro urbano, di prevenire incendi e garantire la fluidità della mobilità”, ha chiarito Taranta.

“Le Ordinanze – ha commentato ancora – richiamano ad un generale senso civico e al rispetto dell’ambiente che ci circonda. Pertanto ci rivolgiamo a tutti i cittadini, chiedendo loro di collaborare a rendere questa città migliore sotto l’aspetto dell’ordine, della pulizia, ma anche della prevenzione. Tutte caratteristiche che, comunque, rendono l’ambiente più vivibile e bello da vedere, ma anche noi persone migliori”.

Le prescrizioni riportate nelle Ordinanze in oggetto, restano in vigore per tutta la durata del periodo in cui vige elevato rischio di incendio boschivo.

“I trasgressori – conclude l’assessore Taranta – saranno puniti con l’applicazione di una sanzione amministrativa che può arrivare fino ed euro 695, con l’avvertenza che, in caso di persistenza dell’inottemperanza, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari ed al successivo addebito delle relative spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti”.

Cliccando sui link qui sotto, è possibile accedere direttamente alle pagine dell’Albo Pretorio on line contenenti le Ordinanze del Sindaco.

Ordinanza sindacale n. 160 del 24.06.2019 ORDINANZA PER LA POTATURA DI SIEPI E ARBUSTI.

Ordinanza sindacale n. 161 del 24.06.2019 POTATURA DI SIEPI E ARBUSTI PROSPICIENTI SULLE SEDI FERROVIARIE

Ordinanza sindacale n. 162 del 24.06.2019 TAGLIO E POTATURA DEGLI ALBERI E ARBUSTI PROSPICIENTI LA STRADA DI USO PUBBLICO DENOMINATA VIA GRAZIOSI E VIA DEL MULINO NELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO