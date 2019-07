Agli aquilani piace elettrica, in aumento gli amanti della bici a pedalata assistita

L’AQUILA – Biciclette elettrica, L’Aquila pedala sulla strada della mobilità sostenibile.

Due anni dopo il bando sugli incentivi per promuovere l’utilizzo delle biciclette a pedalata assistita, pubblicato nel 2017, è tempo di fare un primo bilancio.

Ai microfoni del Capoluogo l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Carla Mannetti. «L’incentivo previsto dal bando, lanciato dalla precedente amministrazione e sostenuto dall’attuale compagine amministrativa, prevede il finanziamento del 35% della spesa, per un massimo di 1000 euro per l’acquisto della bici elettrica. Se si superano i 1000 euro l’incentivo potrà essere al massimo e non superiore a 350 euro», spiega l’assessore Mannetti.

Incentivi che sono serviti a ‘convertire’ sempre più aquilani a scegliere la bicletta elettrica, come dimostrano i numeri. 7 domande di finanziamento nel 2017, 44 nel 2018, 51 le domande presentate quando si è solo a metà 2019. «Si stima di arrivare ad almeno 80 domande entro la fine dell’anno». La domanda può essere presentata esclusivamente dai residenti nel Comune dell’Aquila.

Tutti i dettagli nella video intervista della direttrice Roberta Galeotti all’assessore Carla Mannetti.