A fuoco l’azienda di smaltimento rifiuti Gea: paura a San Giovanni

SAN VINCENZO VALLE ROVETO – Incendio di vasta portata nell’azienda Gea srl di San Giovanni, nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto.

Le fiamme si sono sviluppate, per motivi ancora da accertare, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.

L’azienda Gea si occupa di smaltimento e trattamento dei rifiuti. Si trova nella zona industriale di San Giovanni Nuovo, nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto. In azione i tecnici della squadra di pronto intervento dell’Arta per monitorare la qualità dell’aria.



Il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, viste le proporzioni rilevanti dell’incendio e considerato che non si ha ancora contezza circa la natura e la tipologia dei fumi che si stanno sprigionando nell’aria, a causa dell’incendio in corso, ha ordinato, in via precauzionale, “la chiusura in orario pomeridiano, per la giornata di oggi, martedì 2 luglio, di tutti gli edifici pubblici e della relativa attività, disponendo la sospensione delle attività all’interno delle aziende private, ad eccezione degli operatori di servizi pubblici essenziali”.

Problemi particolari sono stati causati dal passaggio di un filo dell’alta tensione.

Sul posto impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avezzano, con sei mezzi, i Carabinieri della locale stazione e i Carabinieri forestali.