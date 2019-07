Rifiuti e un barbecue abbandonati al laghetto del Parco del Sole

Rifiuti e anche un barbecue abbandonati al Parco del Sole a L’Aquila.

La denuncia dell’ennesimo episodio di inciviltà e incuria ai danni del piccolo “polmoncino verde” del centro storico dell’Aquila, a ridosso della Basilica di Collemaggio, arriva a “Dillo al Capoluogo” da un lettore.

Il barbecue è stato abbandonato vicino al laghetto del Parco del Sole probabilmente dopo un picnic, insieme a rifiuti di vario genere, tra cui alcune bottiglie vuote di birra.

Il Parco è stato ristrutturato recentemente e soprattutto adesso, in estate, è molto frequentato da giovanissimi e adulti per trascorrere qualche ora all’aria aperta.

Non solo, sono tanti anche i turisti che in questi giorni affollano la Basilica riconsegnata alla città l’anno scorso.

“Uno spettacolo indecente – lamenta il lettore – non solo per noi aquilani ma anche come cartolina per chi da fuori dopo aver visitato la chiesa cerca magari un po’ di fresco in questo Parco che potrebbe essere bellissimo, se non fosse per l’inciviltà di qualcuno!”.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392/6758413) o ancora tramite la pagina Facebook.