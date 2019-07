Ricostruzione privata, la graduatoria provvisoria per l’assegnazione delle pratiche

Ricostruzione privata, pubblicata la graduatoria per il cronoprogramma di assegnazione delle pratiche

Biondi e Fabrizi: “Primi effetti dei nuovi indirizzi dettati dalla Giunta, maggiore celerità nel rilascio dei contributi”

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle pratiche da assegnare per l’istruttoria finalizzata alla determinazione del contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009.

Lo rendono noto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Ricostruzione privata, Vittorio Fabrizi.

La graduatoria è allegata a un avviso del dirigente del settore Ricostruzione privata centro e frazioni, Roberto Evangelisti, nel quale si spiega che le pratiche in questione riguardano quelle con le schede parametriche e gli interessati vengono invitati a formulare delle osservazioni entro il 16 luglio, allo scopo di correggere eventuali errori derivanti dall’incompleta compilazione o dall’inserimento di dati imprecisi sulle schede medesime.

“Arrivano i primi effetti dei nuovi indirizzi sulla ricostruzione dettati dalla Giunta comunale alla fine di aprile – hanno spiegato il sindaco Biondi e l’assessore Fabrizi – soprattutto, il percorso per arrivare alla concessione del contributo è più snello, celere e trasparente e tutti coloro che sono ancora in attesa del contributo potranno sapere effettivamente quando le loro pratiche saranno evase. La posizione delle pratiche viene determinata in funzione, innanzitutto, delle abitazioni principali e poi degli immobili produttivi, delle abitazioni diverse da quelle principali e dall’ordine di presentazione delle pratiche. Avevamo detto fin da subito che queste nuove procedure avrebbero costituito una svolta importante per il nuovo tiraggio finanziario della ricostruzione e così è stato. Subito dopo la scadenza dei termini per le osservazioni, verrà pubblicata la nuova graduatoria”.

Avviso, graduatoria provvisoria e modello per formulare le osservazioni sono pubblicate sul sito internet del Comune dell’Aquila, a questo indirizzo