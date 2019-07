Orso goloso, una ciliegia tira l’altra nel giardino di casa

Un orso fa colazione nel giardino di casa: le incredibili immagini da San Sebastiano dei Marsi.

Marsica: ore 7:30 del mattino. Svegliarsi e trovare un orso arrampicato sul proprio ciliegio.

Succede a San Sebastiano dei Marsi, frazione di Bisegna, dove un incredulo cittadino ha assistito e documentato la colazione di un orso che ha scelto il ciliegio di casa per fare uno spuntino

Con grande agilità, nel video si può ammirare l’orso sbucare dai fiori, proseguire su una panchina per poi arrampicarsi su un albero pieno di ciliegie. Un ramo dopo l’altro, il plantigrado si nutre a pochissimi metri di distanza dall’uomo.

Non è raro, soprattutto in questo periodo, che gli orsi si spingano a ridosso delle aree maggiormente antropizzate alla ricerca di cibo.

A Villalago nei giorni scorsi è stata documentata la presenza di orsi di giorno e di cervi di notte, mentre è di poche settimane fa la notizia – riportata anche da Il Capoluogo – di una incursione nei pressi di Scanno, dove un orso ha distrutto un intero gregge, uccidendo una sessantina di pecore e una quarantina di agnelli. Ad essere preso di mira l’ovile a servizio del noto agriturismo “Al Peschio Pizzuto”.

Con l’inizio della stagione estiva gli orsi cominciano a muoversi in misura maggiore sul territorio ed è soprattutto per tutelarli ed evitare altre morti per una specie a rischio che è stata elaborata una mappa con le strutture a rischio nel Parco Nazionale e nelle aree limitrofe: 37 strutture (vasche, pozzi, serbatoi) potenzialmente pericolose per gli orsi del Parco ricadenti nei territori di 16 Comuni.