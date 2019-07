La panetteria dal cuore grande, ad Avezzano pane gratis per chi è in difficoltà

L’AQUILA – Pane gratis ad Avezzano. L’iniziativa, annunciata via social, è del panificio ‘Non solo pane’, a Piazza Torlonia.

L’annuncio in un post pubblicato su facebook dalla proprietaria, Loreta Lippa, due giorni fa.

“Comunico a tutti i miei clienti e non, che dopo la chiusura serale metterò fuori dal negozio un sacco di pane, pizza, focacce, avanzati durante la giornata, in modo che, se qualcuno ne avesse bisogno, potrà prenderlo. Con la speranza di essere d’aiuto a chi, per vari motivi, non se la passa tanto bene”.

Un gesto che sa di bontà e non solo per il sacco del forno, pieno di leccornie, lasciato fuori dalla soglia del panificio. Un aiuto quotidiano per chi è in difficoltà. Chi, quindi, da pochi giorni, può e potrà contare almeno su un pezzo di pane.