Campionati regionali Fidal, tetrathlon d’oro per l’aquilana Sara Togna

L’AQUILA – Atletica L’Aquila sugli scudi con l’oro al collo di Sara Togna, ottenuto grazie alla vittoria nella gara del tetrathlon.

Brillano anche Antonio Rosati, Martina Nardis, Marco Iacobucci e Francesco Larcinese.

Sabato 22 giugno e domenica 23 si sono svolti a Teramo, presso il campo scuola Gammarana, i Campionati Regionali di Società di prove multiple delle categorie ragazzi/e (under 14) gare di tetrathlon e cadetti/e (under 16) gare di esathlon. L’Atletica L’Aquila è salita sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro, grazie a Sara Togna, che nella gara del tetrathlon ( m. 60 ad ostacoli, lancio del vortex, m. 1000 piani ) ha totalizzato un punteggio finale di 2806 .

La giovane atleta aquilana ha preceduto la teramana Cristina Filipponi (Atletica Teramo), seconda con 2713 punti, e la pescarese Annalise Camploni ( Aterno Pescara), inoltre ha ottenuto il primato personale nella gara del vortex lanciando l’attrezzo a m.37,68 e nei 60 ad ostacoli con 9”97.

Della squadra aquilana facevano parte anche Rosati Antonio che ha vinto la gara dei m. 1000 piani ragazzi, Martina Nardis, che tra le cadette che ha ottenuto il personale nei m. 600 piani, mentre l’altro cadetto Marco Iacobucci ha migliorato il proprio primato personale nei m. 1000 piani.

Sempre nel fine settimana si sono svolti ad Agropoli (Sa) i Campionati Italiani Allievi, qui Francesco Larcinese nella gara dei m. 800 piani ha ottenuto in batteria, un brillante 2’00”44 a pochi centesimi dal personale, risultato che non gli ha permesso di entrare in finale.