Gran Sasso Calcio, stage di selezione atleti

La Gran Sasso Calcio in vista del prossimo campionato regionale categoria under 15 (giovanissimi) ad oggi, l’unica società del comune dell’aquila presente nel massimo campionato giovanile, organizza nelle giornate del 4 e 9 luglio dalle ore 17:00 uno stage di selezione

Lo stage si terrà presso il campo comunale “Davide e Matteo Cinque” a San Gregorio ed è aperto a tutti, tesserati e non tesserati, sia per la preparazione al prossimo campionato regionale e sia per l’organizzazione del ritiro precampionato di una settimana che si terra nelle strutture sportive di Castel del Monte.