Provincia L'Aquila, 28 milioni di investimenti sulla viabilità.

Tutto il lavoro della Provincia dell’Aquila sulla viabilità nel 2018: oltre 28.000.000 € di investimenti.

La Provincia dell’Aquila “tira le somme” dell’attività svolta nel settore della viabilità nel corso del 2018 e “i dati, appena trasmessi al settore della ragioneria generale dell’Ente, attestano una crescita degli investimenti grazie al meticoloso lavoro di programmazione svolto dalla commissione e l’amministrazione guidata da Angelo Caruso“, si legge in un comunicato.

“In particolare si evidenzia che a fronte dei 1.643,26 Km. di strade tra provinciali e regionali, di propria competenza, nel corso del 2018 si è provveduto alla predisposizione di tutti gli atti necessari a espletare le gare di appalto in tempo utile per consentire, secondo i termini di legge, la consegna e l’esecuzione dei lavori previsti nonché a curare i procedimenti espropriativi tesi all’acquisizione di beni privati da trasformare in opere pubbliche”, chiarisce il comunicato.

“In totale sono stati predisposti atti che hanno movimentato investimenti per oltre 28.126.571 €. Inoltre, nel corso dell’anno 2018, si è provveduto all’istruttoria, predisposizione e controllo delle concessioni relative al patrimonio provinciale (358) e relative alla pubblicità sulla viabilità (35) e ai trasporti eccezionali (630). Per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria del parco mezzi in dotazione è stato dato mandato al settore della viabilità di adottare gli atti necessari alla rottamazione di 36 autovetture e nel contempo attivate tutte le procedure per la sostituzione delle medesime”, continua il comunicato.

“L’impegno assunto da questa amministrazione è tangibile e concreto – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, ha Angelo Caruso – e per questo devo ringraziare il la commissione e il Presidente della commissione viabilità e consigliere delegato, Gianluca Alfonsi, i consiglieri delegati per area, Mauro Tirabassi e Pierluigi Del Signore ma soprattutto il settore della viabilità e il dirigente, Ing. Nicolino D’Amico, che ha dato nuova vitalità e impulso a un settore di vitale importanza per le municipalità e i cittadini dei territori”.

“Le opere iniziate e quelle programmate nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, appena licenziato nel bilancio, sono il frutto di una continuità che deve avere l’obiettivo prioritario di stabilire linee di interesse per i cittadini in termini di sicurezza e percorribilità della rete viaria ma, nel contempo, agire quale vettore di rilancio e valorizzazione delle aree interne, conclude Caruso.