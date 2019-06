L’Aquila, prorogati contratti educatrici e stabilizzati gli operai

L’AQUILA – Via libera alla proroga dei contratti di lavoro per le educatrici degli asili nido comunali, per i mesi di luglio e agosto, e al percorso di stabilizzazione degli operai in servizio presso il Comune dell’Aquila.

È quanto prevede la delibera di giunta comunale approvata questa mattina in virtù della quale le lavoratrici saranno impiegate anche nei due mesi estivi presso l’ente comunale in attesa della riapertura dell’anno scolastico, prevista per il 16 settembre.

“Consapevoli del fondamentale ruolo che ricoprono nel percorso di crescita e formazione dei bambini, e quindi del futuro di questa terra, l’amministrazione ha riconosciuto alle educatrici ciò che inspiegabilmente in passato era negato. Si tratta, infatti, di un provvedimento che viene adottato per il secondo anno consecutivo mentre in passato i contratti venivano interrotti a giugno e rinnovati a settembre” spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Personale, Fausta Bergamotto.

“Al contempo – sottolineano sindaco e assessore – si procederà alla stabilizzazione, attraverso lo scorrimento di graduatorie già esistenti, di dodici operai comunali che sino ad oggi erano inquadrati con contratti a tempo determinato. Un atto possibile grazie al recupero di risorse, frutto di tagli agli sprechi, attuata con lungimiranza e oculatezza, che garantisce serenità a famiglie e lavoratori”.

“Un ulteriore segnale che denota l’attenzione che questa maggioranza ha sempre rivolto alle esigenze dei dipendenti comunali, premiandone la professionalità e le competenze” concludono il primo cittadino e l’assessore .