L’Aquila, banditi i dehors dal centro storico

L’AQUILA – Approvate le modifiche al disciplinare delle attività produttive: niente dehors all’interno del centro storico. Solo ombrelloni e tavolini all’aperto. Daniele: “Semplificazione e decoro”.

Gli uffici comunali, insime all’Ordine degli Ingeneri, L’Ordine degli Architetti, l’Università, la Soprintendenza e Confcommercio hanno scritto le nuove regole per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico per le attività produttive. Modifiche rilevanti, soprattutto sul fronte centro storico e dehors.

Due i fronti principali: quello della “sburocratizzazione” dell’iter autorizzativo e quello del decoro: «Verrà sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Soprintendenza – ha spiegato al Capoluogo.it il vicesindaco e assessore Raffaele Daniele – per accelerare i tempi di risposta e semplifiacre la procedura. Non servirà la Scia, basterà segnalare sulla cartina le esigenze di spazio, con le foto dell’arredo per avere l’autorizzazione in un unico passaggio».

Due le zone previste, dentro e una fuori le mura: «Entro le mura – ha spiegato il vicesindaco – come in tutte le città d’arte più importanti, non sono permessi gazebo o strutture simili, ma solo ombreloni, pedane, tavoli e sedie, secondo schede fotografiche definite con colori e materiali specifici, tutto paramentrato alla citta d’arte che vogliamo sia L’Aquila. Fuori le mura, dove non ci sono edifici di pregio, non cambia nulla e resta consentita l’installazione dei dehors.

Centro storico, occupazione di suolo pubblico e problemi.

Intanto, durante lo scorso weekend, qualche piccolo problema per qualche esercente di via Garibaldi. Come da segnalazioni giunte alla nostra redazione, infatti, ci sono stati dei controlli da parte della polizia municipale, che ha fatto rimuovere tavolini non autorizzati. «Occorrono 60 giorni per completare l’iter delle autorizzazioni, – ha precisato l’assessore Daniele – se la richiesta viene fatta a giugno, invece che a febbraio o marzo come fanno tutti, sempre 60 giorni ci vogliono. Comunque adesso su via Garibaldi sono state firmate tutte le autorizzazioni».

Altra segnalazione, invece, per un passaggio pedonale in un vicolo nei pressi di piazza Regina Margherita, dove un locale si sarebbe “allargato” un po’ troppo con l’occupazione di suolo pubblico, bloccando di fatto il passaggio al vicolo. “L’autorizzazione – ha precisato il vicesindaco – è stata fatta in modo tale da consentire il passaggio”.