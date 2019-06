Gran Sasso, il gigante buono con la barba

Gran Sasso, il gigante buono diventa un hipster all’ultima moda con barba e baffi.

Il Gran Sasso regala un’altra immagine suggestiva.

Questa volto la foto scattata sul Gran Sasso, precisamente sul Corno Piccolo, divertente e pittoresca è quella di Ugo Di Giammarco che mostra la cima contornata da una “barba” folta e bianca.

Una foto resa suggestiva soprattutto grazie all’abilità del fotografo che ha saputo immortalare “il gigante buono” degli abruzzesi che sembra quasi sorridere a favore di scatto.

Un gioco creato dalle nuvole e dall’umidità che ha scatenato l’allegria e i commenti divertenti degli utenti della pagina Facebook “l’abruzzese fuori sede”.

La foto è diventata in pochissimo tempo virale, raccogliendo circa 1000 condivisione e 6 mila mi piace

Un volto rugoso, quasi roccioso e la barba bianca denotano sicuramente gli anni che passano, nell’uomo così come nella montagna, che da sempre veglia e sorveglia la vita degli aquilani e dei tanti che vi si trovano a transitare.

“Non è mai stato così fregno”, è il commento quasi unanime sulla pagina.

E soprattutto il gigante è anche all’ultima moda; potrebbe sicuramente essere scambiato per un hipster come tanti se ne vedono in giro.