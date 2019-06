Gran Sasso, carabinieri subacquei ispezionano le condotte idriche

L’AQUILA – Il Noe dei Carabinieri ispezionano le condotte idriche. Gli esiti serviranno per l’inchiesta sul presunto inquinamento delle falde del Gran Sasso.

I carabinieri tornano sotto il Gran Sasso per ispezionare le condotte idriche. I militari del Noe, il Nucleo Operativo Ecologico, con il proprio personale subacqueo, sono torrnati a ispezionare le condotte idriche sotto il Gran Sasso, per valutarne la manutenzione delle tubature. Come spiega Il Centro, l’esito dell’ispezione verrà trasmesso ai consulenti del pm nell’ambito delle indagini sul presunto inquinamento delle falde.

All’attenzione dei carabinieri le condotte idriche nel versante aquilano del traforo. Gli atti, dal pm, andranno poi al giudice, il quale valuterà ai fini dell’eventuale proseguimento dell’indagine, al momento aperta contro ignoti.