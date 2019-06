Addio Carmelo, volontario a Villa Sant’Angelo, il saluto di Biondi

L’AQUILA – Villa Sant’Angelo e l’aquilano si vestono di lutto, per la scomparsa di Romeo Carmelo, alpino della sezione Reggio Emilia, che accorse, dopo la scossa del 6 aprile 2009, ad aiutare un territorio distrutto.

La notizia arriva dal sindaco Pierluigi Biondi. Il primo cittadino in un post Facebook, con la dolce fotografia di un abbraccio, scrive parole piene di dispiacere per la morte dell’alpino Romeo Carmelo.

“Tra i primi ad arrivare nel momento peggiore di ognuno di noi. Settimane gomito a gomito, mai stanco, sempre con quel sorriso sornione piazzato tra baffi e pizzetto alla Kit Carson, come scherzosamente lo chiamavo. Ciao alpino, ciao amico mio”.

Uno dei tanti addii lasciati sulla bacheca Facebook di Romeo Carmelo, molto conosciuto nell’aquilano per il prezioso contributo che offrì nell’immediato post sisma, come capo campo a Villa Sant’Angelo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, colmato, in parte solo dall’esempio di chi, ha sempre onorato la penna nera indossata sul capo, rivelandosi volontario indispensabile, amico vicino e angelo terreno.