Venerdì in centro, tutti i dettagli del quarto appuntamento

L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti targati “I venerdì in centro con la famiglia”, ecco il programma.

Domani, venerdì 28 giugno, quarto appuntamento, con un fitto calendario di eventi e la consueta pedonalizzazione del centro storico.

Nell’ambito della sezione “Palazzi aperti”, dalle 19 alle 23 sarà possibile visitare le chiese di Santa Maria del Suffragio e San Giuseppe Artigiano e i cortili dei palazzi Cappa, Natellis, Pica Alfieri, Bonanni e Di Paola.

Con lo stesso orario (dalle 19 alle 23) si svolgeranno una serie di iniziative, in particolare: Giochi de ‘na ota – corso Vittorio Emanuele II (a cura di Ludobus), Animazioni e foto con Minnie e Topolino (itinerante), L’Aquila Made in Italy – piazza Duomo (a cura di Coldiretti), Truccabimbi – via Garibaldi (a cura di La Truccheria), Archiroom – piazza Palazzo (salotto spettacolo e DJ set – a cura dell’associazione L’Aquila Città di persone), Aperi family – tutto il centro storico, Negozi aperti – tutto il centro storico, Cimarù – Quattro Cantoni (con Luca Biasini e Sara Bernazoli), Fabbricanti di sogni e Top of the Rock – piazza Regina Margherita, Musica live – piazza Chiarino, Festa ovale di fine stagione – Parco del Castello (dalle 17.30), Bossa nostra quintet band – piazza Duomo, Il bello della musica – Villa Comunale.

“Il successo di questa iniziativa – ha dichiarato il vice sindaco Raffaele Daniele – sta nella sua coralità. Grazie al desiderio degli aquilani di tornare comunità stiamo vivendo bellissimi momenti di aggregazione e stiamo facendo rivivere il centro storico come non accadeva da molto tempo. Ringrazio tutte le associazioni, i commercianti, gli esercenti e quanti hanno collaborato all’organizzazione delle iniziative, il personale del Comune, la Polizia municipale, l’Ama e l’Asm, che rendono possibile realizzare la manifestazione a un costo ridottissimo per i cittadini. Ringrazio in particolare il sindaco Pierluigi Biondi, il consigliere comunale Roberto Junior Silveri, che ha fortemente voluto l’iniziativa ‘Il bello della musica’, l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio e l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti per il loro prezioso contributo, oltre all’intera giunta comunale”.

Si ricorda che il servizio di bus navetta sarà attivato dalle 19.30 alle 24 con i seguenti itinerari. Navetta ovest: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale Corrado IV – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia) – viale Crispi – Terminal di Collemaggio e viceversa. Navetta est: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – Parcheggio centro commerciale nei pressi del cimitero – via Panella – viale Gran sasso e viceversa. Gli autobus partiranno con una frequenza di circa 10 minuti. In proposito, l’assessore Mannetti raccomanda l’utilizzo dei parcheggi indicati e le aree sosta lungo l’itinerario della navetta, visto che il centro storico sarà poi facilmente raggiungibile con il mezzo in questione.

Sul fronte della viabilità, dalle 19 alle 24 sarà istituita un’area pedonale, con divieto di circolazione per tutti i veicoli sulle seguenti strade e piazze: corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Verdi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Battaglione degli Alpini, via Castello, via Malta. Questa area sarà accessibile solo ai mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, dei residenti e delle altre categorie riportate nell’ordinanza pubblicata sul sito internet del Comune.