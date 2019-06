San Silvestro: oltre la Chiesa, storie di quotidiana ricostruzione

L’AQUILA – Una Chiesa tornata nuova, quella di San Silvestro, al centro di un quadro disordinato di polveri e macchine.

È la descrizione di Piazza San Silvestro, che fa i conti, ogni giorno, con i lavori della ricostruzione.

Il 3 luglio è prevista l’inaugurazione della Chiesa, dopo le operazioni di restauro e consolidamento, in seguito ai gravi danni subiti dall’edificio religioso nel sisma del 2009. Tutt’intorno, però, appare stridente il contrasto con ciò che la ricostruzione non ha ancora toccato. In primis Palazzo Branconi, o Branconio, dal nome della storica e facoltosa famiglia che lo commissionò, tra il XV e il XVI secolo.

Palazzo, in passato, sede della Regione Abruzzo e ora inagibile. Sulla facciata, che guarda dritta alla Chiesa di San Silvestro, tutti i segni, nessuno escluso, della distruzione del sisma di dieci anni fa.

E poi la piazza, o quello che ne resta durante le singole giornate lavorative. L’area, inserita nel contesto di un autentico cantiere a cielo aperto, è infatti quotidianamente piena di automobili parcheggiate. Si libera a fine lavori e in orario notturno, quando, nella vicina via Garibaldi, si radunano i giovani per le classiche serate tra amici, spesso lasciando spiacevoli sorprese al mattino.

