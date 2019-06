Montereale, la storia di Napoleone, impallinato e vivo per miracolo.

Napoleone è un gattone di strada forte e possente e vive tra le viuzze di Montereale.

Uno dei tanti gatti di cui alcune volontarie si occupano con grandi sacrifici.

Nella giornata di martedì 25 giugno, durante il solito giro di alimentazione, è stato trovato gravemente ferito ad una zampa e dolorante.

«Era talmente sfinito che si è fatto prendere senza problemi, lui che di solito è diffidente e fiero – racconta una testimone -. Pensavamo fosse stato investito, ma invece oggi la nostra veterinaria ha fatto una macabra scoperta:

le lastre hanno evidenziato che Napoleone è stato impallinato, preso a fucilate, usato come tiro al bersaglio.»

Una scoperta che lascia lo sconcerto e la rabbia in chi apprende e subito si appassiona al caso.

Per il momento ancora non si può intervenire chirurgicamente per rimuovere i pallini perché Napoleone deve essere prima stabilizzato.

Napoleone ha ancora bisogno di cure e di una famiglia che lo adotti, una volta guarito.

Per chi volesse aiutare i volontari che lo stanno seguendo e per chi volesse adottarlo è possibile contattare il numero di riferimento: 3470810209