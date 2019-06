L’Aquila, vita in centro e ricostruzione: una convivenza difficile

Riunione della II Commissione Gestione del territorio, il difficile rapporto tra i lavori per la ricostruzione, esercenti e residenti. Parcheggi e viabilità i punti cruciali.

“Viabilità e parcheggi nel centro storico”, questo l’ordine del giorno con cui ieri è stata convocata la II Commissione Gestione del territorio presieduta da Luca Rocci. Alla riunione hanno partecipato il presidente dell’Ance, Adolfo Cicchetti, e rappresentanti delle associazioni di categoria (Confindustria, Cna, Apindustria).

Sul tavolo i noti problemi di convivenza in centro storico: da una parte, i cantieri della ricostruzione, dall’altra associazioni di categoria e residenti che vorrebbero maggiore vivibilità del centro storico. In tutta la provincia dell’Aquila sono circa 10mila gli addetti alla ricostruzione, ma naturalmente i problemi principali sono relativi ai centri storici, che hanno iniziato il difficoltoso percorso di ripopolamento, mentre i lavori proseguono.

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale di apposito ordine del giorno per migliorare la vivibilità del centro storico dell’Aquila, la fotografia emersa dalla riunione della II Commissione non traccia un quadro molto diverso rispetto ai problemi di partenza, soprattutto per quanto concerne viabilità e parcheggi. Il confronto tra le parti, quindi, riguarda una maggiore regolamentazione degli accessi e dei parcheggi, ma servirà più tempo. Intanto è allo studio l’individuazione di parcheggi alternativi, ma sulle “regole” i costruttori vogliono scelte condivise che non danneggino i lavoratori della ricostruzione che naturalmente deve andare avanti, possibilmente più spedita di prima. Dall’altra parte, commercianti e residenti, evidentemente esasperati dalla convivenza in un gigantesco cantiere a cielo aperto, su tutto il centro storico.

Una sorta di stallo alla messicana attualmente irrisolto, come emerso dalla Commissione, che l’amministrazione comunale tenterà di risolvere, a partire dalla ricerca di parcheggi alternativi, che però possono solo limitare e non risolvere i problemi. D’altra parte, però, segni di “impazienza” sono giunti dalla stessa maggioranza.