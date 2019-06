L’Aquila – Venerdì giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio, qualche temporale atteso sui rilievi. Asciutto anche in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +30°C

In Abruzzo al mattino tempo asciutto con sole prevalente su tutta la regione. Locali addensamenti in sviluppo al pomeriggio sulle montagne con isolati e brevi temporali associati, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e nottata.

In Italia giornata all’insegna del tempo stabile sul Nord Italia con gran sole su tutte le regioni fin dal mattino. Cieli sereni anche nelle ore pomeridiane e clima molto caldo sulla Pianura Padana. Da segnalare solo possibili addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo. Sole al mattino sulle regioni centrali italiane, al pomeriggio qualche nube in più sui settori dell’Appennino con possibili brevi e locali acquazzoni o temporali, in esaurimento in serata. Tempo stabile anche al Sud Italia con sole su tutte le regioni al mattino e solo qualche nube convettiva al pomeriggio sui settori dell’Appennino meridionale. Locali fenomeni possibili tra Campania e Basilicata in rapido esaurimento in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)