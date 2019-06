Caso Di Gregorio, Vicini convoca la V Commissione

L’AQUILA – La presidente Elisabetta Vicini convoca la V Commissione di Garanzia e controllo. Il caso Di Gregorio all’ordine del giorno.

Dopo la tesa riunione di ieri, a porte blindatissime, cresce la tensione tra RSU e amministrazione comunale, iniziata – come anticipato dal Capoluogo.it – con il caso del funzionario Mario Di Gregorio, che denunciava “comportamenti persecutori” nei propri confronti.

Come ricostruito dal Capoluogo.it, il funzionario del Comune, nonchè Rsu, è stato distaccato temporaneamente nell’azienda GSA S.p.a. con funzioni di coordinatore dell’ufficio tecnico, dal 5 agosto 2018 al 5 aprile 2019. Di Gregorio ‘denuncia l’assegnazione presso l’ufficio Convenzioni Urbanistiche, subito dopo il rientro dal distacco in GSA, senza l’affidamento di alcuna pratica’ ed ha convocato la riunione delle RSU.

Secondo alcune indiscrezioni, la riunione di ieri sarebbe stata particolarmente tesa, ma al momento bocche cucite da parte delle RSU, che si riservano di gestire “a freddo” la delicata vicenda. A far salire la tensione, la precedente riunione della stessa RSU, i cui verbali sono finiti sul tavolo della V Commissione di Garanzia e Controllo, che la presidente Elisabetta Vicini, ha convocato per il prossimo 4 luglio. All’ordine del giorno: Verifica atti di Giunta comunale relativi al dipendente ing. Mario Di Gregorio. Per l’occasione, è stata richiesta la presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del Segretario Generale, dell’assessore al personale, del dirigente al personale e delle RSU.

Insomma, una volta saltato il tavolo sindacale, con il convolgimento della V commissione, naturalmente i rapporti tra le parti si sono ulteriormente deteriorati, portando all’infuocata riunione di ieri.