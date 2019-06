Cantieri dell’Immaginario, 240mila euro per un mese di eventi

L’AQUILA – Tornano i Cantieri dell’Immaginario ad animare il luglio degli aquilani che rimarranno in città. 240 mila euro di fondi pubblici che il direttore artistico Leonardo De Amicis ha coordinato nel ricco calendario tra ospiti di respiro nazionale e associazioni culturali locali.

La Giunta comunale ha approvato la delibera per la realizzazione del progetto Cantieri dell’Immaginario 2019, con il Programma di Sviluppo Restart. Previsti fondi per quasi 240mila euro.

È stata pubblicata sull’Albo pretorio la delibera di Giunta per la realizzazione degli eventi legati ai Cantieri dell’Immaginario 2019. A fronte di un preventivo di 344.140,00 euro, la Giunta ha deliberato di assegnare ai soggetti attuatori risorse a valere sui fondi Restart per 239.150,00 euro.

Nel dettaglio, 54.150,00 euro al Teatro Stabile d’Abruzzo, individuato quale ente coordinatore nel progetto, 17mila euro all’Associazione I Solisti Aquilani, 5mila euro all’Associazione E-Motion gruppo Phoeniz, 52mila euro all’Ente Musicale Società dei Concerti Barattelli, 8mila euro all’Associazione InScena, 6mila euro all’Associazione Teatro Zeta, 25mila euro all’Istituzione Sinfonica Abruzzese e 2mila euro a La Lanterna Magica.

Per quanto riguarda i costi generali di progetto, sempre a valere sui fondi Restart, il comune ha indivisuato costi per 35mila euro per le spese di service tecnico riconosciuti al Teatro Stabile d’Abruzzo, 20mila euro per la direzione artistica (Leonardo De Amicis) “in continuità con l’edizione precedente” e 15mila euro di costi relativi alla sicurezza, riconosciuti al Comune dell’Aquila.

Gli eventi in programma si terranno dal 6 al 31 luglio.

Cantieri dell’Immaginario, un mese di eventi di altissimo livello che il Capoluogo.it seguirà con i soliti dedizione ed impegno.