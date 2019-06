Birra Peroni, il nuovo spot è a Campo Felice

Una cavalcata fra le montagne dell’aquilano, a Campo Felice: Birra Peroni sceglie l’Abruzzo per il nuovo spot, in onda sulle principali tv nazionali da domenica 23 giugno.

La nuova campagna racconta, attraverso immagini dinamiche ed energiche ed una musica dal ritmo incalzante, che la vita ha un sapore migliore se vissuta intensamente, sbarazzandoci di tutto ciò che è superfluo e buttandoci a volte a capofitto, senza paura di sporcarci, di finire nel fango fino alle ginocchia o di rotolarci nelle sterpaglie.

“Bevi come vivi” il claim della campagna, “per una vita sempre genuina e originale, accompagnata dal gusto di Peroni Cruda”.

Sfondi naturali scelti per i trenta secondi di campagna pubblicitaria, in onda per tutta l’estate, sono alcuni suggestivi panorami del centro Italia.

Tra questi, anche Campo Felice, dove protagonista è una ragazza a cavallo galoppare libera tra le distese selvagge ed infinite, esaltando lo spirito vero e autentico della vita.

«Con questa campagna abbiamo voluto descrivere la vera identità di Peroni Cruda, birra non pastorizzata che, non essendo sottoposta a calore lungo il processo produttivo, preserva tutto il gusto fresco e autentico della birra come appena spillata in birrificio» afferma Ludovica Lioy, Senior Brand Manager di Peroni Cruda.