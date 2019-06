Basket, l’aquilano Niccolò Filoni convocato in Nazionale Under 18

L’AQUILA – Continua il percorso azzurro per Niccolò Filoni.

L’atleta del Nuovo Basket Aquilano, che da questa settimana è in raduno a San Benedetto del Tronto con la Nazionale Under 18, agli ordini di coach Antonio Bocchino, in preparazione per i campionati Europei di Volos in Grecia di fine Luglio.

Per l’atleta della società del PalaAngeli, che il 30 giugno terminerà il suo anno di prestito che lo ha portato a giocare a Bassano del Grappa conquistando le Finali Nazionali di categoria e giocando, nonostante la sua giovane età, un campionato da protagonista nella Serie C Gold Veneta, continua il percorso azzurro che lo ha visto già indossare tante volte la canottiera italiana nei raduni del Settore Squadre Nazionali e che tra l’altro lo ha portato lo scorso anno con il Team Italia anche alle Olimpiadi Giovanili 3contro3 di Buenos Aires arrivando con i suoi compagni fino ai quarti di finale e conquistando la medaglia di bronzo individuale nella gara delle Schiacciate

Su Niccolò Filoni, classe 2001, tesserato fin dalla tenerissima età con il Nuovo Basket Aquilano Scuola Minibasket L’Aquila e che rappresenta l’orgoglio di un Settore Giovanile che in questi anni si sta imponendo sempre più alla ribalta nazionale e dell’intero movimento cestistico e sportivo cittadino, si stanno accentrando in questi giorni gli interessi di numerose squadre seniores di Serie A e Serie A2 che da tempo seguono l’atleta nel suo percorso di crescita.