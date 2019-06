L’AQUILA – L’Aquila che vive e convive con la sua rinascita, tra molte ferite ancora aperte. A dieci anni dal sisma polveri e macerie sono ciò che resta di Santa Maria Paganica, a due passi dalla centralissima via Garibaldi.

A far da contraltare alla grigia e abbandonata area di Santa Maria Paganica, Palazzo Ardinghelli, ristrutturato e restaurato nel suo pregio antico e nel suo splendore. L’edificio vede spuntare al suo fianco il condominio di Santa Maria Paganica, rispondente al civico numero 5.

Una commistione di stili poco elegante e piacevole a vista d’occhio, tra antico, moderno e ciò che è stato sventrato, dieci anni fa, dalla furia della terra ballerina.

Passeggiata per le vie del centro, dalla centralissima via Garibaldi, proprio in direzione piazza di Santa Maria Paganica. Qual è la situazione della città capouogo?

A chi vive il centro ogni giorno, anche e soprattutto per motivi professionali, l’area ad oggetto appare a due facce, almeno quello comprendente via Garibaldi, cuore della movida aquilana. Ai microfoni del Capoluogo Caterina Pio, titolare della truccherie su via Garibaldi, ha spiegato: «La città si mostra secondo due vesti differenti, a seconda che la si guardi la notte, piuttosto che alla mattina. La notte c’è vita, molto meno invece il movimento nell’orario mattutino, quando i lavori dei cantieri non rendono agevole frequentare la zona. La gente, ormai adattatasi alle circostanze che rispecchiano la quotidianità, arriva maggiormente nel pomeriggio», spiega Caterina Pio.

Dai colori della truccheria a quelli di Palazzo Antinori, decorato di fiori che addobbano i balconi, basta voltare lo sguardo per percepire tutta un’altra atmosfera. Cè il condominio Chiarino 9 in ristrutturazione, con i ponteggi decorati con le rirpoduzioni di Off-side Art, e poi si giunge al monumento, distrutto e impolverato, di Santa Maria Paganica, la Chiesa, di recente oggetto di un dibattito inerente un’ipotetica ruderizzazione, e la magnificenza di Palazzo Ardinghelli, con accanto il civico 5 di Santa Maria Paganica. Il video approfondimento del Capoluogo.