Maximo Ibarra, un sulmonese al vertice di Sky Italia

Dal 1° ottobre il manager originario di Sulmona, Maximo Ibarra, sarà amministratore delegato di Sky Italia.

Sky annuncia che Maximo Ibarra, manager di fama internazionale di madre sulmonese, a partire dal 1° ottobre 2019, assumerà il ruolo di amministratore delegato di Sky Italia, con una nota di Andrea Zappia, che dallo scorso novembre è alla guida dell’area europea continentale di Sky: «Sono felice di dare il benvenuto a Maximo Ibarra come nuovo AD di Sky Italia e di poter lavorare insieme a lui per cogliere le tante opportunità che l’azienda ha di fronte».

«Sono entusiasta di entrare a fare parte di Sky, – è invece il commento del manager – azienda che ha rivoluzionato l’esperienza televisiva in Italia puntando su innovazione e contenuti. Non vedo l’ora di mettere al servizio dell’azienda le mie competenze per lo sviluppo e l’espansione del business in Italia, cogliendo le numerose opportunità che Sky ha di fronte in un momento di grande trasformazione industriale e tecnologica».

(foto engage.it)