Luca Capannolo, una folla commossa saluta il suo cammino di fede

Luca Capannolo è stato nominato diacono ieri nella sua Arischia che lo ha accolto con una folla commossa.

Erano più di mezzo secolo che la piccola frazione aquilana di Arischia non aveva un suo diacono.

C’era anche il sindaco di Pizzoli con in gonfalone nella chiesa di Santo Stefano a Monte per la prima messa solenne che si è celebrata il 25 giugno.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da tutta la comunità di Arischia, frazione di origine e di residenza di Capannolo, ma anche dalla parrocchia di Santa Rita in via Strinella, dove il seminarista collabora da anni con Don Alfredo Cantalini.

L’ordinazione diaconale è stata la prima ad essere impartita dall’arcivescovo Giuseppe Petrocchi, da quando è stato nominato cardinale.

Appassionato della figura della scrittrice aquilana Laudomia Bonanni, Capannolo ha dedicato a quest’ultima proprio la tesi che dovrà discutere.

Luca Capannolo è nato a L’Aquila 36 anni fa ed è sempre vissuto ad Arischia, suo paese di origine alle porte dell’Aquila.

Dottore in Lettere e baccalaureato sia in Scienze Religiose che in Teologia, ha seguito il percorso formativo in vista dell’ordinazione presbiterale nel Seminario Regionale Abruzzese–Molisano di Chieti “S. Pio X”.

“Per me essere ordinato diacono – ha dichiarato – è innanzitutto un dono, un regalo prezioso che il Signore mi ha fatto. La gioia di questo dono voglio che sia condivisa con gli altri, attraverso il servizio a Dio, alla Chiesa e al prossimo”.

“Non c’è diaconato senza servizio. Spero che il mio diaconato – ha concluso il seminarista Capannolo – possa crescere sempre più nell’ascolto del prossimo e nell’accoglienza di quanti il Buon Dio vorrà pormi davanti”.