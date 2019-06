Lotta alla disoccupazione, in Abruzzo arrivano 54 navigator

ABRUZZO – Arrivano 54 navigator divisi nelle 4 province per aiutare i disoccupati alla ricerca del lavoro.

Graduatorie definitive per i navigator, sono in 15 nella provincia di Chieti, in 14 sia nella provincia di Pescara sia in quella dell’Aquila e in 11 nella provincia di Teramo.

Per la provincia dell’Aquila: Amicucci Domiziana, Carbone Giuseppe, Catania Gemma, Di Gregorio Eleonora, Faiella Gloria, Giuliani Michele, Grossi Federica, Loguercio Rosanna, Mastropietro Patrizia, Sano Marilisa, Sansone Eleonora, Santangelo Alessandra, Santariga Claudia, Santucci Paola. Nel link dettagli e specifiche.

“Ci avevano lasciato in “eredità” una vera e propria bomba sociale: i dati sulla povertà in Abruzzo erano allarmanti. Perciò era necessario intervenire con urgenza in loro aiuto e ora, con la diffusione delle graduatorie definitive dei cosiddetti “navigator” da parte dell’Anpal, entra finalmente nel vivo la fase più importante del Reddito di Cittadinanza. Le 54 figure ripartite tra le quattro province abruzzesi costituiranno il supporto essenziale grazie al quale i Centri per l’Impiego potranno accompagnare i disoccupati nel loro percorso che li condurrà fino all’assunzione”, il commento dell’onorevole Valentina Corneli.