L’Aquila, erba alta e incuria a Pettino

L’AQUILA – La segnalazione a #dilloalcapoluogo: “Pettino un quartiere lasciato all’incuria”.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione di un residente di Pettino che lamenta l’incuria a cui è lasciato il quartiere: «Sono residente a L’Aquila solo da qualche mese. Abito in via Giovanni Pascoli e, da quanto riferitomi, da sempre la zona di Pettino è considerata dagli aquilani un quartiere residenziale, grazie alla posizione e soprattutto alle tante abitazioni costruite con stile ed eleganza. Guardando però con attenzione, purtroppo mi sono accorta che con l’arrivo dell’estate l’incuria regna quasi sovrana».

«Erbacce sempre più alte e rigogliose – prosegue la segnalazione – ai lati della strada e in particolare nel campo di fronte alla Trascom, dove oltre all’erba incolta ci sono numerose sterpaglie, sicuro rifugio e ricettacolo per ratti e rettili. C’è da sottolineare inoltre che a poca distanza da quel campo, abbandonato all’incuria, c’è anche un piccolo parco giochi. La cosa più grave però è che, a detta dei residenti, il problema si verifica già da qualche anno e la pulizia e la tosatura delle erbacce difficilmente viene effettuata e, quando avviene, è solo parziale. Tant’è che qualche giorno addietro si è sviluppato un inizio di incendio, fortunatamente e prontamente domato dai Vigili del Fuoco. D’altra parte è un peccato vedere uno spettacolo così poco gratificante per un problema tutto sommato di non difficile soluzione, specialmente per una città che ha avuto la forza e la tenacia di rialzarsi da una catastrofe senza precedenti».