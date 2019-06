Incidente tra Bazzano e Paganica, camion si ribalta

L’AQUILA – In tarda mattinata incidente al nucleo industriale tra Bazzano e Paganica: un camion si è ribaltato.

Fortunatamente non ha provocato conseguenze a persone l’incidente che si è verificato nella tarda mattinata presso un deposito di materiale edile nel nucleo indistriale tra Bazzano e Paganica.

Per cause in corso di accertamento, un camion si è ribaltato. Per rimuovere il mezzo sono sul posto i vigili del fuoco dell’Aquila.