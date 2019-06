Totti e la porchetta abruzzese al RiStreet di Ibiza

Dopo l’addio – o meglio l’arrivederci – alla Roma, Francesco Totti sceglie Ibiza per le vacanze in famiglia, ma non rinuncia al buon cibo. “Puntatina” al ristorante di strada dell’abruzzese Raffaele Venditti.

Dopo la conferenza stampa sofferta con cui Francesco Totti ha lasciato – almeno per il momento – la Roma, per il Capitano tempo di relax in famiglia. Per le vacanze ha scelto Ibiza, senza però rinunciare al buon cibo italiano. Anzi, abruzzese.

Totti, infatti, è stato gradito ospite di RiStreet – il ristorante di strada – nato da un’idea dell’abruzzese Raffaele Venditti. Le scelte del bomber? La porchetta e i sapori tradizionali dello street food italiano che non possono mancare neanche a Ibiza. Nel giro di appena due anni la formula proposta dal locale della famiglia Venditti si è imposta anche su questa importante piazza internazionale, diventando un vero e proprio punto di riferimento. Non mancano, infatti, i volti noti come quello di Francesco Totti, che a Ibiza ha prediletto l’abruzzese-style in cucina.