Olimpiadi matematica L’Aquila, scuola Alighieri premia i vincitori

Olimpiadi matematica, la scuola media dell’Aquila “Dante Alighieri” premia gli alunni vincitori.

La cerimonia di premiazione degli alunni vincitori delle olimpiadi di matematica si è svolta nei giorni scorsi presso la sede della scuola guidata dalla dirigente scolastica Antonella Conio.

Le olimpiadi della matematica hanno visto una numerosa partecipazione degli alunni all’edizione 2019.

Si tratta non solo di olimpiadi di matematica, ma di veri e propri Campionati Internazionali di giochi logico-matematici che hanno visto insieme l’Università degli Studi “Bocconi” di Milano, i Giochi del Mediterraneo e l’Università degli Studi di Palermo.

In concomitanza si è svolta anche la 29esima Olimpiade “Gioiamathesis” del Politecnico di Bari.

Tra gli alunni, provenienti da diverse classi della sede centrale, della sede “Carducci” e della sede “Celestino V” di Paganica, divisi per fasce di età tra gli 11 e i 14 anni, che hanno affrontato le gare matematiche, molti sono risultati vincitori.

La “Dante Alighieri”, avvalendosi del supporto dei docenti di matematica e in particolare dell’attività organizzativa svolta dalle professoresse Manuela Molinari, Lina Perilli e Raffaella Pace, da diversi anni aderisce a questi concorsi che si prefiggono di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica offrendo opportunità di partecipazione alle competizioni e di valorizzazione delle eccellenze.

Nella festosa atmosfera sono stati coinvolti, in un’ottica di continuità educativa e didattica tra i due ordini di scuole, anche gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Torretta” del Circolo Didattico “Galileo Galilei”, che si sono classificati ai primi posti nelle Olimpiadi “Gioiamathesis” di Bari.

Sono stati premiati, alla presenza delle loro insegnanti Isabella Girardi e Vincenzina Sericola,

Bentivoglio Davide, Colella Vincenzo e Scirri Jacopo (2° posto); Balint Paola (4° posto); Aliotta Fabio, Di Cola Damiano, Di Fabio Elisa, Lepidi Flavio, Luzi Giorgia, Musumarra Livia, Paqualone Justice, Fusella Riccardo, Moretti Claudia e Placidi Daniele ( 5° posto).

Nello specifico per i Campionati della “Bocconi” gli alunni Mario Pezzopane, Sara Mazza, Roberta Gratti, Giorgio Sisti, Alice Pizzi e Lorenzo Villante della sede centrale e gli alunni Francesco Melone, Lorenzo Aliucci e Davide Prosperini della Sede “Carducci” si sono recati l’11 maggio scorso a Milano per disputare la fase nazionale, mentre per i Giochi Matematici del Mediterraneo l’alunna Alice Pizzi della classe I C si è aggiudicata il primo posto assoluto per la sua categoria e ha rappresentato la Scuola nella finale nazionale che si è svolta presso l’Università di Palermo.

Relativamente alle Olimpiadi “Gioiamathesis”, alle quali hanno partecipato studenti provenienti da tutta l’Italia, si sono distinti

al 1° posto: Lorenzo Ferrante

al 2° posto: Luigi Di Francesco, Alessandro Pucci, Francesca Sidoni

al 3° posto:Roberto Andreucci, Asia Cupillari, Sarah De Blasio, Sara Mazza, Melania Tempesta

al 4° posto: Matteo Marinelli, Matteo Sebastiani, Cecilia Ciccozzi, Paola Blair, Elisa Di Credico

al 5° posto: MichellaPirjol, Claudia Ciccone, Emanuele Mantini, Jasper Cabal Gonzales, Asia Moro Lattanzi, Beatrice Pasqua, Marcello Pasqua, Valeria Chiarizia, Riccardo Rossi, Fulvio Andreassi, Sofia Cusenza, Ludovica Montesanti, Giorgia Alessandri, Federica Pesciallo, Sara Togna, Federico Ettorre, Carlo Rapuano, Sara Adimi Naghan, Lorenzo Aquilio, Claudia De Felice, Sara Di Matteo, Denis Iacob, Alessandra Li Calzi, Eleonora Ranieri, Giulia Romano, Simone Romano, Lorenzo Sardo, Elisa Rossi, Martina Iovenitti, Alessandro Bentivoglio, Davide Aloisio, Martina Ferrauto, Laura Sescu, Lucrezia Massimi, Anna Rossi, Marco Calvano, Pierpaolo Ferella, Fiordigigli Gaia

La cerimonia ha offerto anche l’occasione per valorizzare il merito delle alunne della classe II C Giorgia Alessandri, Elena Cardarelli, Emily Curatella e Viola Di Girolamo vincitrici del primo premio del concorso letterario nazionale “Raccontare il Medioevo”, indetto dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo con sede a Roma e per conferire gli attestati di partecipazione al Corso CLIL (Content and Language Integrated Learning ) e al Corso di potenziamento di matematica, nonché le certificazioni,che attestano livelli internazionali di competenza linguistica, conseguite in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.

A questo proposito la Cambridge Assessment English, partner dell’Università di Cambridge e leader nelle certificazioni linguistiche per la lingua inglese, ha conferito alla Scuola “Dante Alighieri”, un prestigioso riconoscimento per l’alto numero di allievi preparati ad affrontare con successo vari livelli di certificazione e per i ragguardevoli risultati conseguiti.