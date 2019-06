Media distribuzione a Pettino-Cansatessa, la palla al Consiglio comunale

La Giunta approva il cambio di destinazione d’uso dei terreni in località Pettino-Cansatessa. La palla passa al Consiglio comunale.

La Giunta comunale ha approvato, su proposta deliberativa dell’assessore alla Pianificazione Daniele Ferella, una variazione urbanistica, da “attrezzature generali” a “commerciali”, relativa a terreni situati in località Pettino – Cansatessa, tra la strada statale 80, via Solaria e via Caduti sul Lavoro, ai fini della realizzazione di due fabbricati, destinati a ospitare tre attività di media distribuzione. La proposta verrà ora trasmessa al Consiglio comunale.

«Le attività che sorgeranno nell’area – ha spiegato l’assessore Ferella – non andranno a incidere sull’attrattività del centro storico, data la loro ubicazione periferica e in ragione delle rispettive dimensioni. Al contrario, consentiranno di potenziare la dotazione, in termini di servizi, della zona, densamente popolata, sulla quale insistono poli attrattivi quali il complesso ospedaliero e il polo universitario. Ricordo – ha sottolineato l’assessore – che la Giunta comunale, con la quale è stato condiviso l’intero percorso, non ha facoltà di respingere proposte di variante urbanistica, che infatti, come in questo caso, vengono trasmesse al Consiglio comunale, cui spetta la facoltà decisionale in materia. Tuttavia, in linea con le priorità e gli indirizzi forniti dal sindaco e recepiti dall’intero esecutivo, abbiamo rilevato come vantaggioso il fatto che la proposta di variante comporti la realizzazione, a carico della ditta proponente, di un parcheggio pubblico dotato di tutta la strumentazione e i dispositivi necessari per la trasformazione, all’uopo, in area di accoglienza e la realizzazione di una rotatoria, posta all’incrocio tra la strada statale 80, via Solaria e via Caduti sul Lavoro, a beneficio della viabilità dell’intera zona di Pettino-Cansatessa. Una proposta di variante, – ha concluso Ferella – lo ribadisco, che non va ad incidere sugli equilibri e sui baricentri commerciali e che è accompagnata da un adeguamento infrastrutturale finalizzato a decongestionare il traffico della zona».