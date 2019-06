Romina Pierdomenico, da Pescara a La sai l’ultima su Canale 5

Romina Pierdomenico, la show girl abruzzese di Vicoli in prima serata al programma La sai l’ultima su Canale 5.

La giovane showgirl 26enne, è andata via da Vicoli, paese di appena 400 abitanti in provincia di Pescara a 19 anni, quando si classificò seconda a Miss Italia.

E finalmente adesso corona il suo sogno: presentare un programma in prima serata insieme a Ezio Greggio, storico mattatore della tv italiana che da qualche tempo è anche suo compagno di vita.

Una storia, quella con Greggio, molto chiacchierata all’inizio, per via della grande differenza d’età tra la coppia.

Il noto presentatore nei giorni scorsi ha tenuto a precisare che non è stata una sua scelta quella di avere al fianco la donna nel programma di Canale 5, ma che è stata scelta per via delle sue qualità.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono venuti qualche volta in Abruzzo; a Natale scorso ci sono state anche le presentazioni in famiglia proprio nel paese della giovane.

La Sai l’Ultima è lo storico show di barzellette che Canale 5 ripropone dopo 17 anni di assenza dalla tv: la prima puntata c’è stata giovedì 20 giugno e ha dominato la serata con 3.474.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Durante la prima puntata è apparsa spigliata e simpatica al pubblico a casa.

Molto apprezzato anche lo sketch con Uccio De Santis: una serie di battute e freddure telefoniche che hanno molto divertito il pubblico a casa e in studio. Con queste, Romina Pierdomenico ha mostrato anche una certa vena comica ironica, che potrebbe essere approfondita nel corso dei prossimi appuntamenti

Nella stagione televisiva in corso Romina Pierdomenico ha partecipato anche a “Colorado”, programma comico di Italia Uno, nelle vesti di valletta.

Amante dello sport e della vita all’aria aperta, la giovane show girl è anche molto social; il suo profilo Instagram ha più di 100 mila followers che la seguono con affetto e partecipazione.

Prima del debutto su Canale 5 le sono arrivati gli auguri da un altro personaggio televisivo italiano di origini abruzzesi: Gabriele Cirilli.