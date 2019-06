Passaggio del martelletto al Rotary, il professor Carlo Fonzi prende il testimone

Rotary Club L’Aquila, martedì 25 la cerimonia del Passaggio del martelletto: la presidente uscente, dottoressa Rossella Iannarelli, passerà il testimone al professor Carlo Fonzi.

Il Rotary Club L’Aquila terrà il prossimo martedì 25 giugno presso il ristorante “Casale Signorini” la tradizionale cerimonia del “Passaggio del Martelletto” al termine dell’anno rotariano 2018/2019. La Presidente uscente, dottoressa Rossella Iannarelli passerà il testimone al professor Carlo Fonzi. L’anno guidato dalla Iannarelli si chiude con all’attivo una attività di assoluto rilievo per l’attivismo a favore dei giovani e della comunità aquilana e non solo. Tra le tante “imprese rotariane” ricordiamo la riconsegna completamente restaurata alla città della fontana “la Montanina” in piazza IX martiri.

Il presidente entrante, Carlo Fonzi è laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, abilitato all’insegnamento in Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado nel maggio del 1976,. E’ stato docente di Italiano e Storia negli Istituti Superiori e componente del Consiglio Scolastico Distrettuale n° 1 di L’Aquila e della relativa Giunta Esecutiva dal gennaio 1992 sino al 31 agosto 2000. Tra i numerosi incarichi, Fonzi è stato chiamato a dirigere i corsi “Indire” di formazione per il personale scolastico e tutor di tirocinio nel Corso Concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici. Successivamente è stato nominato componente della Commissione di Lavoro presso il MIUR – Direzione Affari Internazionali – per la collaborazione tra istituzioni scolastiche tra Italia – Russia dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2012/2013; ancora, è stato componente della Rete “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” dal novembre 2011 al 31 agosto 2012, istituita presso il MIUR dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia scolastica. Attualmente è Docente formatore in corsi rivolti prevalentemente al personale scolastico e agli studenti; Coordinatore ed organizzatore di Associazioni Culturali e Professionali (Centro Studi Sallustiani, Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea, Proteo Fare Sapere L’Aquila, Vice presidente regionale ANFE Abruzzo e membro del Consiglio Direttivo nazionale. Nel 2015 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.