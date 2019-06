Omicidio nellla residenza anziani, uccisa 87enne

Una donna di 87 anni è stata uccisa presso la casa di riposo “San Pio” di Vasto, dov’era ricoverata. Piantonato in ospedale un altro paziente, sospettato di essere l’autore del fatto di sangue.

Nella notte tra sabato e domenica, una donna di 87 anni, Michela Marchesani, è stata uccisa all’interno della casa di riposo “San Pio” di Vasto (CH). Sul posto sono giunti i carabinieri, medico legale e il procuratore del Tribunale di Vasto. Sospettato del grave fatto di sangue, un altro paziente della casa di riposo, un ex finanziere di 72 anni, che – in preda a un stato confusionale – avrebbe colpito l’anziana con il bastone del trapezio del letto. L’uomo è piantonato dai carabinieri presso l’ospedale di Lanciano, dov’è stato trasportato sedato.

“Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto, – hanno successivamente scritto in una nota riportata da zonalocale.it i titolari della casa di riposo – un fatto del tutto imprevedibile che ci lascia senza parole. In questo momento, senza voler entrare nei dettagli di cui si stanno occupando gli organi preposti, esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle famiglie”. I titolari hanno anche ricordato che in tutte le stanze ci sono telecamere, che probabilmente hanno già agevolato le indagini a riguardo.