Fit And Go, a L’Aquila la palestra del futuro

Quello a Fit And Go, la palestra del futuro, è diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti.

Per i primi sei mesi dell’attività, Il Capoluogo ha intervistato Roberta Pisciotta, uno dei personal trainer.

Fit And Go, due allenamenti principali

La palestra offre due allenamenti principali: EMS e VACUFIT.

Elettromiostimolazione o EMS: il cliente è fissato alla torretta tramite cavo dell’alimentazione ed indossa una tuta e ha il cavo posizionato sull’addome.

Indossa un gilet predisposto per gli elettrodi.

L’obiettivo è associare la contrazione attiva alla contrazione passiva degli elettrodi.

Gli impulsi dell’ausilio tecnologico sollecitano oltre 300 muscoli in profondità, arrivando ad attivare tutte le unità motorie del nostro corpo (solitamente un normale allenamento riesce ad attivare solo il 70%) ed aumentandone la contrazione volontaria dell’80%.

Uno dei personal trainer guida gli esercizi

La seduta dura 20 minuti.

Fit And Go, il VACUFIT

Il VACUFIT invece è lo speciale tapis roulant immerso in una scocca in vetroresina grazie a cui è possibile bruciare più di 700 calorie in soli 30 minuti.

«La seduta con il VACUFIT è più lunga rispetto alla seduta con tecnologia EMS perché non si spinge al massimo come con l’elettromiostimolazione.» spiega la personal trainer.

Il cliente indossa un gonnellino a campana e viene chiuso nel macchinario.

Risultato: effetto termale e sottovuoto per sciogliere i grassi e per combattere gli inestetismi legati alla ritenzione idrica.

«È utile anche per tutti coloro che hanno disturbi derivanti da ristagni di liquidi e da insufficienza venosa.» prosegue Pisciotta.

Fit And Go, in palestra senza pensieri

Comodo per chi ha poco tempo e non vuole girare con borsoni ingombranti, l’allenamento a Fit And Go offre a ogni cliente il Kit senza pensieri.

Abbigliamento specifico per allenarsi: gonnellini, teli, calzini antiscivolo, pantaloncini e gilet offerti ai clienti e disponibili in tutte le taglie.

Ogni cliente viene seguito individualmente da un personal trainer, quindi la lezione è completamente dedicata.

Quella dell’Aquila è l’unica sede di Fit And Go in Abruzzo.

Pubbliredazionale a pagamento