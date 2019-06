Auto danneggiata anche a Balsorano, giovane identificato e denunciato

Giovane 19enne denunciato per danneggiamento aggravato: ha divelto lo specchietto di un’auto, una Panda, e lo ha poi lanciato contro il parabrezza.

Una donna di 51 anni di Balsorano tra sabato e domenica ha ritrovato la sua auto danneggiata e si è perciò recata in caserma per la denuncia del caso. Mentre il veicolo era parcheggiato di fronte alla sua abitazione, qualcuno aveva divelto lo specchietto retrovisore, per poi lanciarlo contro il parabrezza del mezzo.

I Carabinieri della Stazione di Balsorano, anche nella considerazione che lo scorso mese di gennaio si era verificato un episodio simile, hanno immediatamente avviato attività info-investigative volte ad identificare l’autore del gesto illecito. I militari, a distanza di pochi giorni, hanno così identificato e deferito in stato di libertà per “danneggiamento aggravato” all’Autorità Giudiziaria di Avezzano un 19enne del posto. Da ciò che emerso nel corso delle investigazioni, non ci sarebbero motivazioni particolari dietro l’atto posto in essere dal giovane, ma solo una cosiddetta “bravata”.