Traforo Gran Sasso chiuso per 4 giorni, disagi sulla A24

L’AQUILA – Verrà chiuso ai mezzi pesanti il traforo del Gran Sasso, off limits l’A24 da L’Aquila EST a Colledara/San Gabriele

Traforo chiuso per quattro giorni ai mezzi pesanti in direzione L’Aquila – Teramo. Lo annuncia Strada dei Parchi che in un comunicato stampa scrive: «Per lavori di monitoraggio finalizzati alla messa in sicurezza, dal 24 al 28 giugno sarà disposto, salvo imprevisti, sulla carreggiata est (direzione Teramo) dell’autostrada A24 tra gli Svincoli L’AQUILA EST e COLLEDARA/SAN GABRIELE il divieto di transito ai pullman ed ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 t.».

Chiusura traforo, percorso alternativo per gli autobus

La Tua, società che si occupa del trasporto pubblico abruzzese, annuncia le modifiche agli orari ed ai percorsi dei propri pullman e scrive “Nei giorni indicati [dal 24 al 28 giugno] le corse da L’Aquila per Teramo/Giulianova effettueranno il seguente istradamento: ingresso Casello di L’Aquila Est-Uscita Casello L’Aquila Ovest-SS80 (Passo delle Capannelle) – Montorio – Val Vomano. Pertanto, nei giorni menzionati: 1) saranno soppresse le fermate di Colledara, Assergi (INFN); 2) non saranno garantite le coincidenze da Val Vomano per Roseto e viceversa. Inoltre, a causa dei maggiori tempi di percorrenza, gli orari di partenza dal capolinea potranno subire dei ritardi.”