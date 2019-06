Sulmona, in arrivo 5mila alpini per il raduno regionale

SULMONA – 5mila penne nere per il raduno regionale degli alpini abruzzesi

Arrivate le cinquemila “penne nere” che oggi, sabato 22 giugno e domenica 23, invaderanno Sulmona. Un nuovo entusiasmante appuntamento con gli alpini nel capoluogo peligno, con il raduno regionale che festeggia il novantesimo anniversario di fondazione della sezione Ana “Abruzzi”. La città veste il tricolore, con mille bandiere issate nel centro storico. Due i momenti di particolare importanza: l’omaggio ai caduti di tutte le guerre, in piazza Tresca, previsto alle 17.30 di questo pomeriggio, 22 giugno e la grande sfilata di domenica 23 giugno, alle 10.30.

«La città è pronta ad accogliere gli alpini e l’organizzazione delle manifestazioni sarà perfetta, grazie all’impegno profuso in queste settimane dagli alpini della sezione di Sulmona» assicura Marco Di Silvestro, capogruppo della sezione Ana di Sulmona. Entusiasta del lavoro della sezione sulmonese anche il capogruppo regionale, Pietro D’Alfonso: «Abbiamo scelto Sulmona e non a caso, perché è città da lunga tradizione legata alle forze armate ed in particolare al corpo degli Alpini, tanti i sulmonesi e i cittadini di questo territorio che hanno indossato il cappello con la penna nera e che sono stati sempre fieri ed orgogliosi di questa loro appartenenza».

Alpini a Sulmona, il programma degli eventi

L’omaggio ai due alpini sulmonesi, il tenente colonnello Giuseppe Tirone, al quale è intitolata la sezione Ana di Sulmona e il caporalmaggiore Armando Ranucci, ha inaugurato il raduno alle 10 di questa mattina, sabato 22 giugno. Subito dopo, alle 11, nella rotonda di S.Francesco della Scarpa, sarà inaugurata una mostra preparata da studenti e alunni del Liceo Artistico di Avezzano, Liceo scientifico Fermi di Sulmona, Scuola d’Infanzia “Di Nello” e Istituto comprensivo “Lombardo Radice” di Sulmona. Il raduno delle penne nere entra nel vivo con l’accoglienza del Vessillo della sezione Abruzzi nell’aula consiliare del Comune di Sulmona, alle 15. Seguiranno convegno, sfilata degli alpini lungo corso Ovidio e dalle 21.30 concerto di cori alpini, nel cortile dell’Annunziata ed esibizione della fanfara lungo corso Ovidio. La giornata di domenica, 23 giugno, appena dopo l’accoglienza di tutti i gruppi alpini provenienti da ogni parte d’Abruzzo, vedrà il clou degli eventi nella parata delle penne nere, in programma alle 10.30, nel centro storico. Nel pomeriggio la premiazione dei partecipanti al concorso di fotografia estemporanea e alla mostra, con l’ammainabandiera alle 18.30 concluderanno il raduno.