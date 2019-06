Avezzano, “C’è posta per te” arriva in Piazza Risorgimento

AVEZZANO – “C’è posta per me” avrà detto il fortunato destinatario della busta più famosa d’Italia, quella che arriva dagli studi Mediaset della nota trasmissione di Maria De Filippi.

Ieri, in serata, una troupe della produzione è giunta ad Avezzano, per consegnare un invito, a quanto sembra, ad una giovane residente in città. Il postino di C’è Posta per te, il giovane Gianfranco Apicerni, in sella alla ormai celebre bicicletta ha girato la scena dell’arrivo in città scegliendo la cornice centrale di Piazza Risorgimento. Ancora delimitata nella parte di via Corradini dal cantiere in via di ultimazione.

Inevitabilmente alcuni passanti, che in quello stesso momento attraversavano la piazza, hanno notato la scena, ripresa dalle telecamere Mediaset, e qualcuno non ha perso l’occasione per scattare foto o selfie assieme al postino.

Sono in corso, infatti, proprio in questo periodo estivo, le riprese di C’è posta per te, che andranno in onda a partire dal prossimo autunno inoltrato. Solo allora vedremo chi sarà stata la fortunata destinataria dell’invito in trasmissione e se lo avrà accettato. E solo allora scopriremo un’altra storia, che, chissà, avrà avuto come sfondo proprio il capoluogo marsicano.