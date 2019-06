Venerdì in centro, terzo appuntamento in musica: tutto quello che c’è da sapere

L’AQUILA – Via al terzo venerdì in centro, l’iniziativa promossa dal Comune

Questa sera l’appuntamento numero tre per l’evento ormai entrato nel vivo. Un programma studiato per far rivivere il centro storico alle famiglie aquilane.

Tra gli eventi sul menù del terzo venerdì in centro non mancherà la Festa della Musica, attraverso la quale grazie all’associazione ‘Music is life’ e alla ‘Factory Sound’, che forniranno supporto organizzativo, si esibiranno oltre 50 artisti, dispiegati lungo Corso Federico II, i Quattro Cantoni, Piazza Palazzo e Piazza Duomo, ma anche nei cortili dei Palazzi storici, aperti grazie all’intervento dell’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, e alla disponibilità dei proprietari. In particolare, a palazzo Cappa, si esibiranno gli allievi del Conservatorio in un saggio musicale con sassofono e pianoforte. L’iniziativa comincerà alle 19 e andrà avanti fino alle 23.

Venerdì in centro, non solo Festa della Musica, le attività

Divertimento assicurato per i più piccoli con i Giochi de ‘na ote, a corso Vittorio Emanuele a cura di Ludobus. A piazza Duomo sarà allestito un Toro Meccanico, il Castello delle fate e una giostrina, mentre a piazza San Berardino sarà presente un Baby Bike Park. A via Garibaldi, “Truccabimbi” a cura della ‘truccheria’ presente in quella strada, mentre Minnie&Topolino saranno itineranti per il centro storico per foto di famiglia. Il tutto sempre dalle 19 alle 23.

Commercianti ed esercenti rimarranno aperti fino a tardi e consegneranno ai bambini che entreranno nei negozi, accompagnati dai genitori, un gadget raffigurante la mascotte dei Venerdì in centro.

“Va ricordato inoltre che i titolari dei locali che vorranno allestire tavolini e sedie all’aperto – ha precisato il vice sindaco Raffaele Daniele – saranno esentati, per domani sera e, in generale, per i Venerdì in centro, dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico.

Terzo venerdì in centro, le informazioni utili

Il centro sarà pedonalizzato e comodamente raggiungibile grazie ai bus navetta messi a disposizione dall’Ama.

Nello specifico dei bus navetta, il servizio sarà attivato oggi dalle 19,30 alle 24, con i seguenti itinerari. Navetta ovest: via Beato Cesidio (parcheggio piazza d’Armi) – piazza Italia – via piccinini (parcheggio mercato di piazza d’Armi) – viale Corrado IV – via XX settembre (parcheggio di Villa Gioia) – viale Crispi – Terminal di Collemaggio e viceversa. Navetta est: Terminal di Collemaggio – tunnel di Collemaggio – via Cencioni – Parcheggio centro commerciale nei pressi del cimitero – via Panella – viale Gran sasso e viceversa. Gli autobus partiranno con una frequenza di circa 10 minuti.

In proposito, l’assessore Mannetti raccomanda l’utilizzo dei parcheggi indicati e le aree sosta lungo l’itinerario della navetta, visto che il centro storico sarà poi facilmente raggiungibile con il mezzo in questione.

Sul fronte della viabilità, dalle 19 alle 24 sarà istituita un’area pedonale, con divieto di circolazione per tutti i veicoli sulle seguenti strade e piazze: corso Federico II, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, corso Principe Umberto, piazza Palazzo, via San Bernardino, largo Pischedda, piazza San Bernardino, via Panfilo Tedeschi, via Verdi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza Chiarino, piazza Battaglione degli Alpini, via Castello, via Malta. Questa area sarà accessibile solo ai mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso, dei residenti e delle altre categorie riportate nell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del Comune dell’Aquila.