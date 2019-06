L’Aquila – Instabilità diffusa prevista per il weekend con locali piogge nelle ore diurne del sabato, miglioramento atteso per la serata. Ampie schiarite domenica mattina prima di un generale peggioramento che porterà brevi temporali pomeridiani; tempo asciutto nelle ore serali. Temperature comprese tra +15°C e +25°C.

In Abruzzo locali piogge nelle ore diurne del sabato su gran parte del territorio, generalmente più asciutto lungo la costa; migliora in serata salvo locali temporali sui settori settentrionali. Sole prevalente domenica mattina su tutta la regione, locali temporali al pomeriggio sulle aree interne in generale esaurimento nella serata.

In Italia maltempo al Nord con il transito di una piccola saccatura atlantica che porterà acquazzoni e temporali sia sulle coste che sulle zone interne. I fenomeni risulteranno a tratti intensi e insisteranno per tutto l’arco della giornata prima di esaurirsi nella notte. Tempo instabile al Centro con le prime precipitazioni già al mattino specie sul versante tirrenico. Acquazzoni e temporali al pomeriggio invece su Toscana e Appennino, mentre in serata e nottata sono attesi fenomeni anche intensi specie su Toscana, Umbria e Marche. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali ma con addensamenti sparsi anche compatti alternati a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili piogge solo al mattino su Campania e Sicilia ma in rapido esaurimento.

(Centro Meteo Italiano)