L’Aquila, incidente stradale per Guido Liris

Incidente in viale della Comunità europea, auto contro il marciapiede. Coinvolto l’assessore regionale Guido Liris.

Nel primo pomeriggio di oggi, incidente stradale in viale della Comunità europea, a Pettino.

Per cause da accertare, l’auto dell’assessore regionale Guido Liris è finita contro l’alto marciapiede.

Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco.

Per fortuna, a seguito dell’incidente, l’assessore non ha subito conseguenze, ma è stato comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Per via precauzionale all’assessore è stato messo un collarino per il contraccolpo subito nell’urto con il marciapiede.