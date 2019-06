L’Aquila, ci mancavano i ladri di peluche

L’AQUILA – All’appello, forse, mancavano soltanto i ladri di peluche. Ora ci sono anche quelli. Rubato il peluche gigante posto nei pressi dell’ingresso del Bar Pasticceria Smile, a L’Aquila.

Un orsacchiotto che aveva fatto sorridere non poche persone, che transitavano lungo la strada che porta al locale commerciale. Era comodamente seduto su una sedia e stringeva tra le mani un cartello recante l’indicazione del Bar. Un’idea originale dei proprietari dell’attività, utilizzare un peluche come totem informativo.

Proprio il peluche, però, deve avere attirato l’attenzione di qualche passante in particolare, pronto a non farsi scrupoli e a portarlo via con sé, assieme alla sedia.

Il fatto è stato segnalato su Facebook dalla pagina della Pasticceria Smile. «L’idea era quella di strappare una risata a chiunque passasse fuori dal nostro bar. Purtroppo, qualcuno l’ha rubato, portandolo via con tutta la sedia. Nessunvalore economico, ovviamente, solo un grande valore affettivo per noi, che lo avevamo vinto, all’incirca 20 anni fa, da una lotteria di Mara Baby, quando ci trovavamo in centro storico. Rimaniamo senza parole».