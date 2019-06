I Pentacuminati, all’Aquila la prima presentazione in Abruzzo

Presentazione del libro di Eraldo Guadagnoli, “I Pentacuminati. 5 storie di (dis)ordinario mistero”. Domenica l’appuntamento a Coppito.

Sarà la biblioteca “Mario Coscione” della Pro loco di Coppito, all’interno di Murata Gigotti, a ospitare la prima presentazione in Abruzzo del libro “I Pentacuminati. 5 storie di (dis)ordinario mistero” di Eraldo Guadagnoli.

Il libro è stato presentato a maggio alla Fiera del libro di Ronciglione (Cubo Festival).

L’autore sarà accompagnato dallo scrittore e sceneggiatore marsicano Federico Del Monaco e dall’editore, Alessandra Prospero, titolare della Daimon Edizioni.

L’evento si terrà domenica 23 giugno alle ore 18:00 presso la biblioteca “Mario Coscione” della Pro loco di Coppito, all’interno di Murata Gigotti, via Ciavola 2, Coppito, L’Aquila.

Ingresso libero.

Il libro: “I Pentacuminati” di Eraldo Guadagnoli sono cinque (penta) racconti pungenti che non lasceranno indifferente il lettore poiché, come da lingua latina, “acuminare” deriva da acumen -mĭnis «acutezza». Acuminato è qualcosa che è stato reso più acuto, più aguzzo, o anche più arguto, se vogliamo. Questi cinque racconti sono cinque storie immaginate da un autore mai scontato che ama sondare la psiche umana, i processi mentali ma soprattutto le dinamiche relazionali tra le persone. Ogni racconto tratteggia un vizio o un’umana virtù in cui tutti possono riconoscersi. L’autore ripesca nella sua cultura classica, a partire dal titolo di ogni racconto, in un duplice intento: conferire ad ogni storia quel carattere di universalità che solo i miti greci possono evocare e, nel contempo, nobilitare anche i più rovinosi fallimenti dell’essere uomo tra gli uomini, ben descritti in alcune di queste pagine e conditi da azioni ben più che grette e ragionamenti fin troppo terreni sotto la volta di questo cielo.

L’autore: Eraldo Guadagnoli è nato a Sulmona, in provincia dell’Aquila, nel 1974. Dopo aver completato gli studi a indirizzo umanistico e una specializzazione in Editoria e Comunicazione, collabora con diverse case editrici. Nel 2016, fa il suo esordio da autore con ‘Scacco al re’, pubblicato da Cavinato Editore. Nel 2017, è la volta de ‘Il colore dell’inganno’, pubblicato da Virginia Edizioni, grazie al quale l’autore riceve una menzione di merito al ‘Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica’. In occasione del decennale del sisma che ha sconvolto l’Abruzzo, scrive ‘Ventuno’, una poesia inserita in una antologia edita dalla Daimon Edizioni, ‘La Poesia a dieci anni dal sisma’. Questa è invece la sua prima raccolta di racconti, sempre edita dalla Daimon Edizioni.