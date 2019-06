Forze di Polizia in moto all’Aquila in ricordo dei colleghi Calvitti e Giugno

L’AQUILA -Dal 21 al 23 giugno 11° Motoraduno delle Forze di Polizia e il primo raduno nazionale Polizia Locale.

In occasione dell’11° Motoraduno delle Forze di Polizia che si terrà all’Aquila dal 21 al 23 Giugno 2019, che vedrà la partecipazione di equipaggi con moto di servizio della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale dell’Aquila, Roma Capitale, Prato, Ciampino, Brescia, Ancona, Belluno, si terrà anche il 1° Raduno Nazionale Polizia Locale dell’Aquila.

Il Motoraduno e il Raduno della Polizia Locale sono inseriti tra gli eventi del decennale del sisma.

Venerdì 21 giugno è previsto l’arrivo dei partecipanti in città, con ritrovo alle ore 18,30 presso il Piazzale della Stazione e partenza per un tour in centro storico con foto presso il Palazzo dell’Emiciclo. Dopo il tour, cena presso l’albergo Il Portichetto e al termine della cena giro in notturna in centro storico con sosta in Piazza Duomo, Basilica di San Bernardino.

Sabato 22 giugno, alle ore 8,30 raduno presso il centro commerciale L’Aquilone e corteo verso la Piazzetta della Repubblica, dove alle ore 9,30 alla presenza del Presidente Europeo dell’E.P.A. Paul Cirino, del Gonfalone della Città di L’Aquila, dei labari delle associazioni di Polizia, dei Corpi di Polizia Locale e altre Autorità, verrà inaugurata una targa a ricordo di colleghi, Calvitti e Giugno, deceduti nel terremoto.

Alle ore 10,30 inizierà il motoraduno e si raggiungeranno i borghi di Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio e Castel del Monte. Nel pomeriggio rotta verso Campo Imperatore per una breve sosta e poi Piazzale Simoncelli per le classiche foto di rito.

Domenica 23 giugno ritrovo al centro commerciale L’Aquilone e da lì in centro, dove ci sarà la classica foto per il termine del raduno presso il Castello.