Centro storico dell’Aquila, ecco i nuovi cestini

L’Asm ha scelto i nuovi cestini da installare in centro storico. Intanto prevista la “soluzione tampone” con secchi per l’indifferenziata.

«Abbiamo cercato le soluzioni più veloci e ottimali dopo un confronto con la Commiussione arredo urbano abbiamo individuato la tipologia di secchi e dove posizionarli». Così l’assessore Fabrizio Taranta aveva annunciato l’arrivo di nuovi cestini per il centro storico, da installare per contrastare sporcizia e degrado.

Ecco i due modelli, uno di tipo classico e l’altro con le tre aperture per la differenziata.

I nuovi cestini saranno installati a fine mese, ma intanto da stasera saranno posizionati secchi generici, per evitare il ripetersi di situazioni di degrado, come quelle segnalate negli scorsi weekend.

Insomma, adesso non ci sono proprio più scuse. Nuove situazioni di sporcizia e degrado non potranno che essere imputati all’inciviltà degli avventori. Basta un minimo di sensibilità per lasciare il centro storico dell’Aquila in tutto il suo splendore, senza spettacoli indecorosi.