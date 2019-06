Avezzano, ecco i nuovi parcometri a pannelli solari

AVEZZANO – Arrivano i parcometri, dotati di pannello solare ad Avezzano. Si potrà pagare con pos e con l’apposita tastiera si potrà inserire la targa, per la sosta di cortesia.

Dieci parcometri di ultima generazione saranno, in breve tempo, installati nelle vie principali – perché più densamente trafficate – della città. Due sono stati già montati in Via Corradini-Via Veneto, di fronte a Tribunale, e su Via Diaz.

«L’arrivo dei nuovi parcometri rientra nel piano di riordino, già avviato, nella revisione del sistema parcheggi a pagamento, che, ricordiamo è un servizio che diamo alla città, per assicurare il ricambio dei veicoli in sosta laddove la domanda di parcheggi è più alta. Al monento sono dieci parcometri, con pannello solare ed ecosostenibili. Avranno la possibilità di accettare, per i pagamenti, la moneta elettronica. Quindi anche chi non avrà monete in tasca potrà utilizzare carte di cretito, bancomat, o altre misure che poi andremo ad implemtare, come le app telefoniche, per pagare proprio attraverso moneta elettronica», spiega alla redazione del Capoluogo il comandante della Polizia locale, Luca Montanari.

Il discorso di riordino della aree sosta, istituite ormai da vent’anni, era partito in sinergia tra Polizia Locale e precedente amministrazione De Angelis. «In 20 anni la morfolgoia e l’economia cittadina è cambiata: per cui dove magari 20 anni fa aveva senso installare un parcometro, oggi non ha più senso. Ciò vuol dire che potremo andare a liberare alcune strade da questo servizio».

I parcometri sostituiranno, a mano a mano, quelli in servizio fino a questo momento, ma «per determinate aree andranno fatti singoli ragionamenti. Valutare e poi decidere se sia il caso di mantenere le strisce blu su quelle aree oppure no, quindi decidere di conseguenza per l’installazione di questi moderni parcometri», ha concluso Montanari.